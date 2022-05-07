"Газпром" утверждает, что попавший под санкции центробанк РФ не будет участвовать в расчетах.

"Газпром" пытается убедить европейских партнеров, что они могут платить за поставки газа, не нарушая санкции.

Об этом пишет Bloomberg.

"Газпром" написал своим европейским клиентам, чтобы заверить их в том, что они могут продолжать платить за газ, не нарушая санкции. Это является последним свидетельством того, что Россия, возможно, пытается найти способ сохранить поставки газа", - сообщает издание.

В письме "Газпром" сослался на новый указ Путина от 4 мая, который уточняет схему расчетов в рублях. В нем указано, что валюта, полученная от покупателей, подлежит обмену на рубли через счета в Национальном клиринговом центре России. "Газпром" утверждает, что попавший под санкции центробанк РФ не будет участвовать в расчетах.

Остается неясным, будет достаточно нового приказа, чтобы смягчить беспокойство Европейского Союза, который заявил, что открытие счета в рублях и взаимодействие с центральным банком РФ нарушит санкции, отмечает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейских покупателя газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

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