Блок пропустит установленный срок для представления плана по прекращению зависимости от Москвы.

Европейский союз приостановит работу над "дорожной картой" по отказу от ископаемого топлива и ядерных технологий Москвы. Решение принято, потому что президент США Дональд Трамп стремится нормализовать отношения с Россией и навязать свою версию мира в Украине.

Издание Politico пишет, что работа по снижению зависимости от российских энергоресурсов продолжается, но план не будет представлен в конце месяца, как планировалось.

"Мы продолжаем работу над "дорожной картой", она готовится, но сроки изменились в свете последних геополитических событий. Дата будет сообщена в надлежащее время", - сообщил источник.

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Ориентировочная повестка дня, подготовленная Европейской комиссией, также подтверждает, что план не будет представлен в конце этого месяца.

В настоящее время ЕС ведет переговоры с администрацией Трампа, которые, вероятно, будут включать обязательства по увеличению импорта американского газа, в то время как двусторонние переговоры Вашингтона с Россией в последние недели вызвали неопределенность в отношении будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

Продажа российского газа в Европу

В прошлом году Евросоюз получил 16,5 млн тонн сжиженного природного газа к середине декабря, несмотря на усилия по сокращению поставок из России. Это выше показателя предыдущего года в 15,18 млн тонн.

Новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен обещал в этом году представить план того, как блок сможет выполнить поставленную на 2027 год задачу по отходу от российского ископаемого топлива.

Позже он сообщил, что ЕС прилашает больше усилий для замены российских энергоресурсов, рассматривая в частности увеличение импорта газа из США и ускоренное развитие возобновляемой энергетики.

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