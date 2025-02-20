Союзники продолжат переговоры по тексту и вероятны дальнейшие изменения.

Страны G7 хотят отказаться от призыва ужесточить потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект решения.

По словам дипломатов, знакомых с ходом переговоров, "Большая семерка" изо всех сил пытается согласовать проект коммюнике в ознаменование трех лет со дня вторжения России в Украину после того, как первоначальный проект был существенно смягчен.

В последнем проекте от 19 февраля говорится, что "надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию".

Видео дня

"Это более мягкий язык, чем первоначальная версия, которая призывала к миру, который не поощряет агрессию и не разрешает будущие войны посредством надежной гарантии безопасности для Украины с войсками и ресурсами на местах в сочетании с надежным международным надзором для мониторинга согласованных линий. Упоминание об атлантической интеграции также было удалено", - отмечает издание.

Важно, что G7 регулярно ссылается на полномасштабное вторжение России в Украину и ее агрессивную войну против своего соседа, Первоначальный проект также называл это "незаконным", но в последней версии это было изменено на "разрушительную войну, которая началась с вторжения России в Украину".

Также переговорщики отказались от упоминания о том, что союзники поручили своим министрам финансов ограничить или адаптировать ограничение цен на российскую нефть в попытке подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальной версии.

Союзники продолжат переговоры по тексту и вероятны дальнейшие изменения, заявили дипломаты, которые попросили об анонимности.

Отмечае Министры иностранных дел G-7 смогли согласовать текст только на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности, где они обсудили "разрушительную войну России на Украине" и ее "агрессивную войну".

Российская нефть - последние новости

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" рассматривают возможность коллективного ужесточения или адаптации предельной границы цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы Москвы.

Как сообщал Bloomberg, что страны G7 собирались поручить своим министрам финансов коллективно пересмотреть лимит цены на сырую нефть, который сейчас установлен на уровне 60 долларов за баррель и был введен для того, чтобы ограничить доступ Кремля к нефтедолларам.

Вас также могут заинтересовать новости: