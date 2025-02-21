Работа комиссара ЕС по энергетике будет заключаться в поиске дешевого нероссийского газа.

Европейский Союз усиливает усилия по замене российских энергоресурсов, рассматривая в частности увеличение импорта газа из США и ускоренное развитие возобновляемой энергетики. Об этом сообщил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, пишет Reuters.

"Вместо того, чтобы использовать деньги налогоплательщиков, деньги граждан, чтобы платить за газ, доходы от которого поступают в военную копилку Путина, мы должны убедиться, что мы производим собственную энергию", - отметил Йоргенсен.

По его словам, Брюссель готовит изменения в правила выдачи разрешений, чтобы ускорить строительство объектов возобновляемой энергетики. Он также отметил, что для отраслей промышленности и отопления домов, где газ нельзя быстро заменить электроэнергией, ЕС активизирует усилия по поиску альтернативных поставок.

Видео дня

"И тогда моя работа будет заключаться, чтобы это было дешево и не российское. Потребность в газе все еще будет, и нам придется искать другие источники, кроме России, что также может означать больший импорт из США", - отметил Йоргенсен.

Новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен обещал в этом году представить план того, как блок сможет выполнить поставленную на 2027 год задачу по отходу от российского ископаемого топлива.

В прошлом году Евросоюз получил 16,5 млн тонн сжиженного природного газа к середине декабря, несмотря на усилия по сокращению поставок из России. Это выше показателя предыдущего года в 15,18 млн тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: