Отмечается, что этой зимой Европе пришлось полагаться на свои газовые хранилища больше, чем в последние два года.

Евросоюз очень быстро опустошает свои газовые хранилища, поскольку холодная погода и сокращение морского импорта повышают спрос. Подобная ситуация была в период энергетического кризиса трехлетней давности.

Издание Financial Times пишет, что объем газа в хранилищах ЕС снизился примерно на 19% за период с конца сентября до середины декабря.

"Этой зимой Европе пришлось полагаться на свои газовые хранилища больше, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа и удовлетворить растущий спрос", - говорит Наташа Филдинг, руководитель отдела ценообразования на газ в Европе ценового агентства Argus Media.

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Европа также столкнулась с усилением конкуренции за импорт СПГ со стороны азиатских покупателей, которых привлекают более низкие цены. Это привело к замедлению темпов импорта и необходимости больше использовать имеющиеся запасы.

Сейчас уровень запасов газа в хранилищах ЕС составляет 75%, что немного выше среднего показателя за предыдущие 10 лет. По состоянию на середину декабря 2023 года уровень запасов в хранилищах был близок к 90%.

Цены на газ в Европе примерно на 90% ниже уровня, превышающего 300 евро за мегаватт-час, который наблюдался во время энергетического кризиса летом 2022 года. Однако опустошение хранилищ в течение зимы может привести к тому, что в 2025 году пополнять их будет сложнее и дороже.

Трейдеры уже торгуют газом для поставки летом 2025 года по более высокой цене, чем для поставки зимой, что свидетельствует о все более высоких затратах на пополнение запасов. Страны ЕС должны заполнить свои хранилища на 90% к началу ноября, хотя некоторые страны ставят перед собой меньшие задачи.

Значительная часть газа поставляется в виде СПГ, который становится все более политизированным. Избранный президент США Дональд Трамп предупредил ЕС, что блок должен закупать "крупные объемы" американской нефти и газа или будут введены пошлины, а Катар пригрозил прекратить поставки СПГ, если страны ЕС будут строго соблюдать законодательство, предусматривающее наказание компаний, не соблюдающих установленные критерии по выбросам углекислого газа, правам человека и трудовым правам. США являются крупнейшим поставщиком СПГ в Евросоюз, а Катар - третьим по величине.

Еще одной причиной быстрого опустошения хранилищ стало то, что в Европе наступили периоды, когда ни солнечные батареи, ни ветряные турбины не вырабатывают энергию, из-за чего увеличился спрос на газ для производства электроэнергии. Некоторые страны исчерпали свои запасы быстрее других. В Нидерландах объем газа, хранящегося с начала зимы, сократился на 33%, а во Франции - на 28%.

Транзит российского газа через Украину – последние новости

Поставки российского газа через Украину в Европу должны прекратиться в конце года, поскольку истекает срок действия соглашения о транзите. На этот маршрут приходится около 5% импорта газа в ЕС.

23 декабря стало известно, что цены на природный газ в Европе расли третий день. Так, "голубое топливо" подорожало на 1,6% после скачка на 7% на прошлой неделе.

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