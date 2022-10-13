Однако для всех остается рекомендация снизить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 часов и вечером с 17-ти до 23-х часов.

В течение сегодняшнего дня введение графиков аварийных отключений пока не планируется, энергоснабжение стабилизировано во всех областях Украины.

Об этом сообщает председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook.

Он отметил, что вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства.

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"В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введения графиков аварийных отключений пока не планируется", - написал Кудрицкий.

Он пояснил, что это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А, во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию.

"Вместе мы выстояли в наверное самой большой ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру в истории. Мы продолжаем повышать надежность наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений. Ограничение – всегда крайняя и вынужденная мера", - добавил руководитель "Укрэнерго".

Кудрицкий поблагодарил энергетиков за круглосуточный преданный труд, а также потребителей, которые откликнулись на призыв и благоразумно подходили к электропотреблению в пиковые часы.

Однако для всех остается рекомендация снизить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 часов и вечером с 17-ти до 23-х часов.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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