С 13:00 до 23:00 в ряде областей будет применена одна очередь отключений.

С 13:00 в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях будут введены графики стабилизационных отключений. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", - говорится в сообщении.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине продолжает расти потребление электроэнергии. Так, сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,5% выше, чем в это же время в среду, 11 сентября. Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% выше, чем в предыдущие сутки.

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"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии в течение всех суток", - отметили в компании.

Также сообщается, что вчера для преодоления дефицита в энергосистеме по запросу НЭК "Укрэнерго" происходила аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши и Словакии.

Сегодня из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях. Из-за непогоды на утро были обесточены 38 населенных пунктов в Киевской и Одесской областях.

Ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода. По его словам, эта зима, возможно, будет самой тяжелой с начала полномасштабной войны.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что он скептически относится к идее перевода линий электропередач под землю, поскольку в Украине нет на это ресурсов. По его словам, "эта история очень дорогостоящая", она длительная во времени и до зимы точно этого сделать невозможно.

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