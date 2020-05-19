"Энергоатом" поддерживает намерение НКРЭКУ изменить правила на рынке электроэнергии

НАЭК "Энергоатом" положительно оценивает намерение НКРЭКУ, поскольку, нынешний режим, в котором работает энергетическая система Украины, "искажает рыночные отношения".

Завтра, 20 мая 2020 года, на заседании НКРЭКУ будет рассмотрено решение регулятора о внесении изменений в постановления НКРЭКУ от 8 апреля 2020 года №766.

Это решение предусматривает, что участники рынка в своих заявках на балансирующую электроэнергию должны указывать цену не менее 95% от рынка "на сутки вперед" и не более 105% от ограничения цены на рынке "на сутки вперед" на этот расчетный период.

НАЭК "Энергоатом" позитивно оценивает намерение НКРЭКУ, поскольку, как справедливо указано в обосновании к этому решению, нынешний режим, в котором работает энергетическая система Украины, "искажает рыночные отношения" и потенциально стимулирует других участников рынка манипулировать с продажей объемов электроэнергии. Это, в свою очередь, негативно влияет на выполнение специальных обязанностей ГП "Гарантированный покупатель" относительно своевременного расчета с производителями электрической энергии.

Именно поэтому специалисты НАЭК "Энергоатом" утверждают, что принятие заявленного решения НКРЭКУ поможет предотвратить манипуляции и не допустить искажения ценовой политики на рынке электрической энергии. А промедление с принятием указанного решения приведет к еще большему росту убытков не только НАЭК "Энергоатом", но и других участников рынка, и прежде всего - к недополучению средств государственным бюджетом Украины.