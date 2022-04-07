Ранее Литва отказалась от импорта российского газа.

Правительство Эстонии приняло принципиальное решение об отказе до конца 2022 года от импорта газа из России и создание в морском порту Палдиски мощностей для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.

"Члены правительства приняли решение, что Эстония откажется от импорта российского газа в конце этого года", - говорится в сообщении.

Возможности для приема СПГ будут созданы осенью. Сейчас в качестве временного решения предлагается аренда плавучего терминала СПГ. Газопровод к терминалу будет построен компаниями Elering и Alexela. Государство приобретет долю в будущей компании, которая организует аренду терминала.

"Целью правительства является то, чтобы отдать приоритет газа, полученному из СПГ, при формировании его запасов. Мы твердо ожидаем от продавцов газа, что компании также сделают правильный моральный выбор", – отметила Каллас.

Как сообщал УНИАН, Литва первой из стран Европейского Союза полностью отказалась от российского газа. Министр энергетики Дайнюс Крейвис подчеркнул, что это поворотный момент в истории энергетической независимости Литвы.

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