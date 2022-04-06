Шарль Мишель отметил, что новые санкции коснуться российского угля.

Глава Европейского совета Шарль Мишель высказался относительно санкций против российского газа и нефти. Он указал, что такие ограничения рано или поздно понадобятся.

Об этом глава Евросовета сообщил в Twitter.

По его словам, новый пакет санкции коснется импорта угля.

"Мы усиливаем наши санкции, чтобы сохранить максимальное давление на Кремль. Новый пакет включает запрет импорта угля. И я думаю, что меры по нефти и даже газу тоже рано или поздно понадобятся", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, послы стран Европейского Союза планируют собраться 6 апреля, чтобы обсудить пакет новых санкций против Российской Федерации в связи с войной против Украины.

При этом The Wall Street Journal сообщил, что в новый пакет санкций против РФ включат ограничения в отношении российской нефти и угля. Отмечается, что не все страны готовы поддержать полный запрет российского импорта, поэтому в ЕС обсуждают альтернативный вариант.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз планирует ввести запрет на импорт угля из России, а также запрет на въезд в блок большинства российских грузовиков и кораблей.

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