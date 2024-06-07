Они должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

Перед всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Энергосистема целостная, однако в системе остается значительный дефицит. Это означает, что мы можем выработать меньше электроэнергии, чем потребляем. Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. Восстанавливаем и расширяем генерацию и одновременно уменьшаем потребление", - заявил он.

По его словам, сегодня принимается решение по уменьшению потребления электроэнергии органами государственной власти.

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"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение", - отметил глава правительства.

Кроме того, он призвал бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности.

"Исключение - не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", - добавил он.

Отключение электроэнергии в Украине

Первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко заявил, что с 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, чтобы у граждан было больше часов, когда есть свет. "Начиная с субботы будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько надо будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения", - рассказал чиновник. По его словам, уже оператор должен будет обеспечить введение очередей отключения, чтобы обеспечить этот лимит.

Власенко отметил, что, по подсчетам Минэнерго, количество очередей отключений должно быть меньше.

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