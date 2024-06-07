В компании назвали самый сложный месяц для украинской энергосистемы.

В ночь на субботу, 8 июня, из ремонта выйдет дополнительный блок атомной электростанции. Это должно временно улучшить ситуацию в украинской энергосистеме, благодаря чему ограничения для потребителей станут несколько мягче.

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС. Это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме", - сказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире ток-шоу "Украинской правды"

По его словам, графики отключения света для потребителей не отменят, но они "станут мягче по всей энергосистеме". По мнению Кудрицкого, самым сложным месяцем лета станет июль, в это время блоки АЭС будут иметь наименьшую мощность из-за плановых ремонтов. Кроме того, дополнительную нагрузку повлечет жара.

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Отключение света в Украине

Директор "Укргидроэнгерго" Игорь Сирота предупредил, что ситуация в нашем государстве идет к энергетической катастрофе.

Отключения электроэнергии у бытовых и коммерческих потребителей в Киеве более масштабные, чем в остальных регионах. Это связано с большим количеством критических объектов, которые нельзя выключать.

Киеву увеличили лимиты электроэнергии. Так, НЭК "Укрэнерго" выделило больше объемов для столицы.

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