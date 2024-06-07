Начиная с 8 июня будет введен новый порядок отключений.

С 8 июня в Украине вводится новый порядок отключений электроэнергии, чтобы у граждан было больше часов, когда есть свет. Об этом сказал первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

"Начиная с субботы будет введен новый порядок в тестовом режиме применения графиков почасовых отключений, который будет давать уже доказанный лимит, насколько надо будет разгрузить в определенной области определенным операторам системы распределения", – рассказал чиновник. По его словам, уже оператор должен будет обеспечить введение очередей отключения, чтобы обеспечить этот лимит.

Власенко подчеркнул, что, по подсчетам Минэнерго, количество очередей отключений должно быть меньше; Это "даст возможность обеспечить большее количество часов света в домах граждан", – добавил он.

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Ситуация в энергосистеме

Как сообщал УНИАН, из-за обстрелов России были уничтожены и повреждены энергетические объекты, которые производили и обеспечивали передачу электроэнергии. Директор "Укргидроэнгерго" Игорь Сирота заявил, что ситуация в Украине идет к энергетической катастрофе, отключения света будут продолжаться. По его словам, зимой ситуация будет значительно тяжелее, чем в течение летнего периода. При этом до зимы отключения света будут сохраняться.

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