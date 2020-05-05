Эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики

Новый энергобаланс страны требует сокращения доли атомной генерации на 40%.

В то время как украинские села и городки сидят без света, правительство принимает решение на нескольких атомных станциях остановить работу ряда энергоблоков, и еще на девяти – уменьшить производство. В частности, на Запорожской АЭС отключены два энергоблока, еще два – на Ровенской АЭС (и на очереди еще один). Эксперты называют эту ситуацию энергетической диверсией власти.

Читайте такжеГерус считает неоправданной остановку "дешевых" атомных блоков в Украине

"Деньги" решили разобраться, в чем заключается схема Антикризисного энергетического штаба, который какой-то проводит секретные совещания.

В этом журналистам помог Олег Семинский – нардеп, входящий в энергетический комитет Рады и поэтому обязанный быть на заседании штаба. Депутат открыл скандальные подробности "собрания": "Мы не поняли, что это за сверхсекретность, что происходит".

Он говорит, что не поддержал идеи Ольги Буславец и ее шефа Шмыгаля, впрочем, это не помешало им принять действительно впечатляющее решение.

"Антикризисным энергетическим штабом был утвержден новый энергетический баланс в Украине, соответственно с которым объем атомной генерации уменьшается аж на 40%", - рассказывает депутат.

Сами топ-чиновники на официальном сайте Кабмина объясняют: мол, сократят не только "атомку", а и все остальное: "Энергетический баланс предусматривает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации: атомной, гидро, тепловой. Также скорректирован прогнозный рост генерации из возобновляемых источников энергии".

Впрочем, это – только обещания, которым украинцы уже давно не верят. А то, что сокрушительный удар нанесен по атомных станциях, уже неоспоримый факт.

"По сравнению с прошлым годом, у нас полтора блока не помещается в баланс электроэнергии, который есть сегодня. Мы можем производить электроэнергию всеми нашими энергоблоками. Но этот баланс не может принять энергосистема", - объясняет т.в.а. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, до недавнего времени дешевая "атомка" закрывала больше чем половину всех потребностей электроэнергии в Украине. Эксперты подтверждают.

А дальше математика уровня начальной школы: если количество дешевой электроэнергии в общей сети рекордно уменьшают, ее стоимость в целом – растет.

Это, в первую очередь, может почувствовать бизнес, могут почувствовать производители, производство которых завязано на большом потреблении электроэнергии. Главное вот в чем: промышленные предприятия и вообще весь бизнес будет платить больше, а следовательно и товары вам будет продавать дороже.

Подробнее читайте об этом в интервью.