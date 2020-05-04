Электроэнергия подорожала на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства в интересах частного монополиста - "Интерпайп"

На сегодня стоимость электроэнергии в Украине почти в два раза превышает тарифы, которые действуют в странах Восточной Европы.

Тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленных в интересах частного монополиста, говорится в пресс-релизе украинской трубно-колесной компании "Интерпайп".

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"Каждую неделю мы фиксируем рост цен на э/э. В последние дни апреля тарифы выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о системных действиях правительства, направленных на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности», - цитирует пресс-служба компании слова директора по экономике и финансам "Интерпайп" Дениса Морозова.

"Рост тарифов на электроэнергию отбирает у промышленности средства для зарплат и инвестиций в пользу энергетического монополиста. Мы будем вынуждены сокращать людей и закрывать цеха. Это приведет к резкому снижению налоговых отчислений и ликвидации рабочих мест и, как следствие, вызовет социальную напряженность в регионе", - добавил он.

Отмечается, что ситуация, сложившаяся на украинском энергетическом рынке, противоречит здравому смыслу. Потребление энергоносителей в мире и в Украине существенно сокращается, цены на нефть, природный газ и уголь падают, а в Украине тарифы растут. Причем на сегодня стоимость электроэнергии в Украине почти в два раза превышает тарифы, которые действуют в странах Восточной Европы: Польше, Венгрии, Румынии, Словакии – согласно данным ГП "Оператор Энергорынка".

В пресс-службе отметили, что последнее решение Кабинета министров позволяет предположить, что с мая на энергетическом рынке начнется бесконтрольный и необоснованный рост цен на электроэнергию. Речь идет о том, что по решению правительства "Энергоатом" в конце апреля - начале мая 2020 года полностью остановит три атомных блока (№6 Запорожской АЭС, №3 Ривненской АЭС и №2 Запорожской АЭС) общей мощностью 3000 МВт/ч, а также уменьшит производство электроэнергии еще на 5 блоках.

Сообщается, что компания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться с ситуацией, которая сложилась на энергорынке.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт.

При этом тепловая энергия является более дорогой, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.