Эксперт раскритиковал решение правительства остановить работу энергоблоков АЭС

Гончар отмечает, что в такой переходный период нужна более дешевая электроэнергия.

Правительство Украины вместо того, чтобы сбалансировать работу энергосистемы в критическом режиме с учетом интересов всех игроков рынка, дабы никто не оказался в дискриминационном положении, поступило по-другому - некоторые получили супер-преференции.

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Такое мнение в интервью УНИАН выразил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар, комментируя беспрецедентное решение правительства остановить работу энергоблоков нескольких атомных станций из-за снижения потребления электроэнергии в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По его словам, из-за неадекватных управленческих решений возникли и дополнительные проблемы. «Наверное, иного и не стоило ожидать. Особенно, с учетом недавних кадровых назначений в Кабмине, которые указывают на то, что за новыми чиновниками стоят некие корпоративные интересы – «зеленой» и тепловой генераций, которые находятся в руках Рината Ахметова», - отметил эксперт.

На уточняющий вопрос, говорит ли Гончар о временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец, эксперт ответил: «И о ней, и о премьер-министре Денисе Шмыгале. Они откуда? Они имеют прямое отношение к ДТЭК Рината Ахметова, хотя эту информацию опровергают. Но, так или иначе, эти люди были связаны с определенной корпоративной структурой, а у нее есть свои интересы на рынке электроэнергии», - сказал он.

Гончар отмечает, что в такой переходный период нужна более дешевая электроэнергия. «А избран совершенно противоположный подход: рынок хотят наполнить дорогой энергией «зеленой» генерации. Правительство, если оно не заангажировано той или иной олигархической группой, в частности, премьер, должно было собрать за круглым столом энергетиков и сказать – для всех сложились форс-мажорные обстоятельства и нужно пойти на уступки своих корпоративных интересов ради общего дела», - резюмировал эксперт.

О том, что происходит на рынке электроэнергии и как это аукнется каждому гражданину страны, читайте в интервью: "Эксперт Михаил Гончар: Когда на рынке становится меньше дешевой атомной энергии, больше становится дорогой – тепловой и "зеленой". Дальше выход для власти один – поднять тарифы. И это будет второй этап нынешней "реформы" под названием "развод лохов"

Как сообщал УНИАН, ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что Украина не должна выравнивать баланс в энергосистеме исключительно за счет ограничения работы атомных энергоблоков государственной компании НАЭК «Энергоатом», которая вырабатывает самую дешевую электрическую энергию на рынке.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывел в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой и тепловой генерации.

Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт.