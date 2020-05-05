Эксперт Михаил Гончар: Когда на рынке становится меньше дешевой атомной энергии, больше становится дорогой – тепловой и "зеленой". Дальше выход для власти один – поднять тарифы. И это будет второй этап нынешней "реформы" под названием "развод лохов"

В Украине во время карантина, заблокировавшего развитие экономики, идет беспрецедентный передел рынка электроэнергии. Что происходит в этой отрасли и как это аукнется каждому гражданину страны, в интервью УНИАН рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Правительство приняло беспрецедентное решение - остановить работу энергоблоков нескольких атомных станций из-за снижения потребления электроэнергии в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Рынок будет наполнен «зеленой» энергетикой, которая в разы дороже, чем у АЭС. Что происходит?

Сейчас, на фоне карантинных мер, идет процесс сокращения экономической активности, в том числе энергопотребления, причем не только в Украине. Соответственно, нужно вносить изменения в рабочий график производства электроэнергии. И это – объективная сторона ситуации. Тут не должно быть разночтения - необходимо сокращать производство. Это же происходит на нефтяном и газовом рынках. А вот дальше в нашей стране начинается самое интересное.

Что вы имеете в виду?

У нас энергетический микс состоит из атомной энергии, которая практически обеспечивает более половины, а порой и 2/3 производства всей электроэнергии, угольной генерации, которая играет роль маневровой для атомной энергетики, а также гидро- и возобновляемой энергетики, так называемой «зеленой». И сейчас как раз она, наиболее дорогая, будет играть главную скрипку.

По сути, мы пожинаем плоды бесконтрольного развития «зеленой» энергетики. Мы с недавнего времени постоянно гордились самым прогрессивным в Европе «зеленым» тарифом, бумом инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии – ветровую и солнечную энергетику. Но мало говорили о том, что данный спектр, без параллельного развития способов сбережения электроэнергии, угрожает дестабилизацией в работе энергосистемы, особенно в критических режимах. А тот режим, который на сегодня создался, и есть таковым.

Сложилась уникальная ситуация, которой никогда не было ранее. А правительство вместо того, чтобы сбалансировать работу энергосистемы в критическом режиме (чем оно и должно заниматься с учетом интересов всех игроков рынка, дабы никто не оказался в дискриминационном положении), поступило по-другому. Некоторые получили супер-преференции. Кроме того, из-за неадекватных управленческих решений возникли и дополнительные проблемы. Наверное, иного и не стоило ожидать. Особенно, с учетом недавних кадровых назначений в Кабмине, которые указывают на то, что за новыми чиновниками стоят некие корпоративные интересы – «зеленой» и тепловой генераций, которые находятся в руках Рината Ахметова.

Вы говорите о временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец?

И о ней, и о премьер-министре Денисе Шмыгале. Они откуда? Они имеют прямое отношение к ДТЭК Рината Ахметова, хотя эту информацию опровергают. Но, так или иначе, эти люди были связаны с определенной корпоративной структурой, а у нее есть свои интересы на рынке электроэнергии.

Вы сказали, что в Украине отсутствует очень важный фактор – сбережение электроэнергии. Что вы имеете в виду?

Когда вводили высокий «зеленый» тариф, создавали нормативно-правовую базу для развития «зеленой» энергетики, то параллельно должно было быть заложено обязательство для инвесторов создавать энергохранилища. Грубо говоря, большие аккумуляторы. Тогда, в случае возникновения ситуации разбалансирования энергосистемы (а подобное возникает постоянно вследствие природной нестабильной работы альтернативной энергетики – ветер не дует и солнце не светит), предприятия должны запускать в систему энергетику из хранилища.

Почему у нас строились гидроаккумулирующие станции (кстати, это вызывало протест у «зеленых»)? А они нужны для стабильной работы атомной энергетики. Но у нас в этом году бесснежная зима, уровень воды в речках критический, и наша гидроэнергетика, которая также играет роль маневровой генерации, как и угольная, по сути, не может выполнить свою миссию. Поэтому повышается роль маневровой тепловой генерации, что важно для стабильной работы атомной энергетики.

Но сейчас не нужно много энергии, поэтому алгоритм снижения производства электроэнергии должен быть одинаковым для всех, не должно быть перекосов. А они имеют место быть. Сейчас в преференциальном положении оказались «зеленые» и тепловики. Их работа действительно очень важна, чтобы стабильно работала атомная генерация. Но это опять Ахметов. Поэтому у всех и сложилось впечатление, что Ахметов, путем своих ставленников в правительстве, практически провел тот алгоритм снижения производства электроэнергии, который ему наиболее выгоден.

Но ДТЭК Рината Ахметова кричит о том, что компания также сейчас пострадала – сокращается производство, закрываются шахты…

Это действительно так. Но при этом менеджмент компании забывает показать пальцем на своего собственника. Вопросы нужно задавать не правительству, а, в первую очередь, Ахметову. Он недавно вывел из Украины кругленькую сумму денег и купил очередную элитную недвижимость, если не ошибаюсь, на французском побережье, за 200 миллионов евро. В таком случае, компании нужно обратиться к нему, чтобы он тоже принял участие в решении проблем, которые возникли в его корпоративной собственности.

Если преференции отдали «зеленым», а государственную атомную генерацию «слили», на рынке остается именно дорогой «свет»? Как это отразится на украинцах?

Если электроэнергия повысится в цене для промпредприятий, о чем уже говорят в верхах, то, естественно, вырастет стоимость продукции. А потребителем этой продукции является население. И это будет второй этап нынешней «реформы» под названием «развод лохов».

Попав в кризисную ситуацию, правительство нашло «выход». Понятное дело, когда на рынке становится меньше дешевой энергии – атомной генерации, то больше становится дорогой энергии – тепловой и «зеленой». Как результат, промышленный и бытовой потребитель будет платить больше. Или «кто-то» должен заплатить за такой шаг. В данном случае, госбюджет. Но в казне денег нет. Поэтому выход для власти один – поднять тарифы. Сначала для промышленности, а потом сработает эффект домино. Это коснется всех, кто потребляет электроэнергию…

Такие потенциальные решения начинают обсуждаться, заговорили о том, что тарифы давно не пересматривались. И это происходит в момент экономического спада. Такие действия потянут за собой определенные социальные проблемы, обнищание населения.

Какой шаг правительства был бы верным?

В такой переходный период нужна более дешевая электроэнергия. А избран совершенно противоположный подход: рынок хотят наполнить дорогой энергией «зеленой» генерации. Правительство, если оно не заангажировано той или иной олигархической группой, в частности, премьер, должно было собрать за круглым столом энергетиков и сказать – для всех сложились форс-мажорные обстоятельства и нужно пойти на уступки своих корпоративных интересов ради общего дела.

ДТЭК сейчас угрожает подачей иска к государству Украина из-за невыполнения обязательств по «зеленому» тарифу и перед инвесторами. О каких уступках ради общих интересов может идти речь в такой ситуации?

Компания действительно может это сделать. Тем не менее, правительство, собрав энергетиков, должно было сказать им: из-за создавшихся обстоятельств необходимо крупные объекты «зеленой» генерации – ветропарки и солнечные электростанции, исключая «домашние», - отключить на определенное время, так как энергосистема требует сбалансирования в новых условиях. В этом нет никакой политики – исключительно техническое решение. Нужно было пояснить: мы не может запускать в энергосистему без достаточного числа маневровых мощностей ветровую и солнечную генерации, так они добавляют дисбаланс в работу энергосистемы. Именно это решение нужно было согласовать. Возможно, правительство могло сказать и о компенсации генерациям за потери в рамках действующего общего тарифа, только не «зеленого». Но это не было сделано, и об этом, считаю, никто и не думал. Подход был одним – «прогнем» атомщиков, мы и так это постоянно делаем, куда же они денутся без маневровой угольной генерации. Такое отношение и к гидроэнергетике.

В целом, срабатывает принцип: все проблемы и долги – госкомпаниям, а коврижки, то есть прибыли, – частным собственникам. Но права у всех должны быть равные, как и уровень ответственности. И выходить из ситуации нужно на равных.

Может, все дело в несовершенстве закона о рынке электроэнергии?

Какой бы закон не принимали в Верховной Раде, у нас, к сожалению, всегда работает принцип – как его обойти. К тому же, на этапе разработки документа всегда умышленно закладываются вещи, которые потом позволяют не выполнять нормы закона. И еще один момент - сейчас у нас кризисная ситуация, а закон нельзя выписать с учетом всех рисков. Поэтому и был создан антикризисный штаб. Вот только ничего с этим не получилось. Нужные решения не были приняты.

А можно ли так одномоментно останавливать энергоблоки АЭС, как это сейчас происходит?

Сам по себе неработающий энергоблок угрозы не несет. Но главное – он должен стабильно работать. Если его начинают дергать в режиме «запуск – стоп - снова запуск», то это не является хорошим знаком. Соответственно, растет риск внештатных ситуаций. Я не хочу нагнетать панику, но факт есть фактом – в отношении атомной генерации безопасность превыше всего.

Повторюсь, нынешняя проблема заключается в несбалансированном подходе правительства к ситуации. Отсюда и недоверие к правительственным структурам, к их способности принять правильное решение, его имплементировать. В креслах находятся ставленники, а не те люди, которые во главу угла ставят интересы государства и общества.

Нана Черная