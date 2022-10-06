Стоит ожидать роста цен на 20%.

Осенью повышаются тарифы на газ для промышленных предприятий, это приведет к росту стоимости продуктов в Украине.

Как отметил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире программы "Аргумент".

"Промышленность, которая потребляла газ, она в основном экспортировала товары. Это ослабляет конкурентность товара украинского на внешних рынках. Для внутреннего потребителя это скажется [на таких продуктах как] тот же хлеб, молочная продукция – самое первое, что человек в магазине покупает. Мясная продукция тоже. Но ожидать роста в разы не стоит, где-то 20%. Плюс инфляция. Эта цена на газ подтолкнет тоже цены на продукты питания", – говорит Корольчук.

В то же время эксперт говорит, что решение поднять тариф было правильным.

"Ничего хорошего в этом нет. Но решения другого в принципе не было, чтобы сохранить тарифы для населения на газ, электроэнергию. Даже если бы повысили тарифы, упала бы оплата. Она и так находится в военное время… Когда 50% в войну платят, это уже хорошо, но так упала бы еще ниже", – отмечает он.

Тарифы на газ в Украине

Напомним, в Украине заморозили тарифы на газ, тепло и горячую воду. Поставщикам природного газа запретили любым образом вынуждать бытового потребителя к оплате задолженности.

В августе президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Цена газа для бытовых потребителей Украины в течение отопительного сезона не изменится. Тариф 7,96 гривен за кубометр будет действовать до 1 мая следующего года.

Но стоимость газа для бизнеса вырастет на треть, примерно с 45 до 60 гривен за кубометр.

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