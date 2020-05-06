Эксперт назвал "разводом лохов" реформу рынка энергетики в Украине

Повышение тарифов коснется всех, кто потребляет электроэнергию, поскольку в правительстве уже заговорили о том, что "тарифы давно не пересматривались".

Подорожание электроэнергии для отечественной промышленности моментально "ударит по карману" простых украинцев, ведь это сразу повлияет на стоимости продукции, которую они покупают.

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Об этом в интервью УНИАН рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Если электроэнергия повысится в цене для промпредприятий, о чем уже говорят в верхах, то, естественно, вырастет стоимость продукции. А потребителем этой продукции является население. И это будет второй этап нынешней "реформы" под названием "развод лохов", - сообщил он.

Эксперт отметил, что, попав в кризисную ситуацию, правительство нашло "выход".

"Понятное дело, когда на рынке становится меньше дешевой энергии - атомной генерации, то больше становится дорогой энергии - тепловой и "зеленой". Как результат, промышленный и бытовой потребитель будет платить больше. Или "кто-то" должен заплатить за такой шаг. В данном случае, госбюджет. Но в казне денег нет. Поэтому выход для власти один – поднять тарифы. Сначала для промышленности, а потом сработает эффект домино", - подчеркнул Гончар.

Он напомнил, что повышение тарифов коснется всех, кто потребляет электроэнергию, поскольку в правительстве уже заговорили о том, что "тарифы давно не пересматривались". И это происходит в момент экономического спада., что станет причиной возникновения определенных социальных проблем, в частности, обнищания населения.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики, поскольку именно благодаря их решению страна во время кризиса лишилась дешевой атомной электроэнергии и вынуждена увеличивать потребление дорогой энергии солнечной и угольной генерации Рената Ахметова.

Впрочем, такое решение не стало неожиданностью ни от Дениса Шмигаля, ранее работавшего на угольного магната официально, ни от его заместителя, временного министра энергетики Ольги Буславец, которая "прославилась" тем, что лично подписала согласование на запуск коррупционной формулы для Ахметова - "Роттердам+".