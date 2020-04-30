Дубинский рассказал, как в Кабмине помогают Ахметову зарабатывать сверхприбыли на электроэнергии

Народный депутат объяснил, как Шмигаль и врио министра Буславец перераспределяют доли на рынке электроэнергии в угоду Ахметову.

В Украине поэтапно сокращается производство атомной электроэнергии в угоду заработкам олигарха Рината Ахметова, заявил народный депутат Александр Дубинский. Страну переводят с более дешевого источника света на более дорогой — на тепловую энергию. Потому коммунальные тарифы в платежках могут подрасти, людей вынудят платить больше, заявил он.

«Вчера стало известно, что «автоматика отключила» 1 гигаватт мощности Ровненской атомной электростанции. Причем, так получилось, что за последнее время отключено где-то 4 гигаватта мощностей атомных электростанций в Украине. С 11,5 гигаватт мощность атомки упала до 7,5. С энергорынка убрали значительную часть дешевой атомной электроэнергии, которая стоит в производстве копеек 50, а продает на рынок за гривну с небольшим за киловатт. Когда 4 гигаватта ушло (это же баланс, его надо чем-то заместить), то вместо атомных блоков стали включать тепловые. Те самые ТЭС Рината Ахметова, работающие на угле. Энергия которых намного дороже, чем атомная», — цитирует Дубинского сайт dubinsky.pro.

По мнению народного депутат, совершенно очевидно, что для этого недавно и назначили врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец.

«Это расплата за кулуарное, подковерное, теневое, зашкварное назначение исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, которую в Минэнерго называют Оля-пчелка — по цветам компании ДТЭК. Напомню, что назначили ее в обход решения фракции. Фракция не дала за нее голосов. Шмыгаль — тоже бывший работник Рината Ахметова на Бурштынской ТЭС — назначил ее на закрытом заседании Кабмина. Ночью, втихаря», — заметил Дубинский.

Отмечается, что он прогнозировал уменьшение производства на атомных энергоблоках сразу после этого назначения. Как говорится в материале, «слишком очевиден» был конфликт интересов, на который «никто не хотел обращать внимания».

«Изначально хотели погасить атомные блоки, чтобы включить блоки Ахметова, чтобы заработать побольше. Он свой уголь добывает, сам перерабатывает его в электроэнергию и сам продает. Замкнутый цикл с огромной прибылью», — отметил Дубинский.