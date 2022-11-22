В первый день деоккупации Херсона, ДТЭК Ахметова предложил местным властям и местному облэнерго помощь.

Компания ДТЭК Рината Ахметова направила 6 аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для скорейшего восстановления электроснабжения в освобожденной от оккупантов Херсонской области.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

"Продолжаем ремонтные работы на Херсонщине. Сейчас шесть бригад ДТЭК и 21 единица спецтехники работают над возвращением света в области. Пять бригад работает над восстановлением воздушной линии 150 кВ, которая была сильно повреждена во время боевых действий: имеем оборванные провода, поваленные опоры на многокилометровом участке. Когда отремонтируем его - сможем заживить Бериславский и прилегающие районы области", - сообщил Сахарук.

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Еще одна бригада работает в Белозерском районе, где работы уже завершены на 75%.

"Идем по графику. Работаем вместе с саперами и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее запитать Херсонщину", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, в первый день деоккупации Херсона, ДТЭК Ахметова предложил местным властям и местному облэнерго помощь. Впоследствии по просьбе Николаевской области, ДТЭК начал работы по возобновлению также на освобожденной Николаевщине.