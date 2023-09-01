Сейчас ценовая конъюнктура на рынке позволяет своевременно получать необходимый объем средств для поддержания стабильной работы станции.

ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция с 1 сентября полностью вышла из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" и начала продажу электроэнергии на рынке электроэнергии Украины, сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Отмечается, что компания использует возможность, предоставленную государством всем участникам сектора возобновляемой энергетики, по самостоятельной продаже электроэнергии на рынке.

"Часть ветротурбин Тилигульской ВЭС уже с начала лета работает на рыночных условиях. Сейчас ценовая конъюнктура на рынке позволяет своевременно получать необходимый объем средств для поддержания стабильной работы станции в отопительный сезон и расчетов с кредиторами", - процитировано в сообщении на сайте ДТЭК генерального директора ДТЭК ВИЭ Александра Селищева в пятницу.

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Продажа электроэнергии с ветроэлектростанции будет осуществляться через компанию Д. Трейдинг.

В ДТЭК ВИЭ сообщают, что выход из балансирующей группы "гарантированного покупателя" позволяет некоторым компаниям ВИЭ получать доходы сопоставимые с размером "зеленого" тарифа. В частности, это касается проектов ветроэнергетики. В компании также надеются, что государство продолжит свое движение по либерализации рынка электрической энергии.

"Это окажет стимулирующий эффект выходить на рынок на большинство производителей из ВИЭ, которые сейчас получают лишь 40-45% оплаты от "Гарантированного покупателя" и при этом остальной долг может быть оплачен через год-два", - говорится в сообщении ДТЭК ВИЭ.

Напомним, ДТЭК во время войны построил и запустил в работу первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт в Николаевской области. Это первая в мире ветряная электростанция, построенная во время войны.