В совместном заявлении компании отмечают, что каждый доллар, уплаченный в России, приводит к новым жертвам и разрушениям в Украине.

Крупнейшие энергетические компании Украины призвали международный бизнес остановить закупку российских энергоресурсов и поставку технологий и комплектующих для российского топливно-энергетического комплекса.

Открытое обращение подписала компания ДТЭК и государственные "Укрэнерго" и "Нафтогаз".

"Мы призываем все западные компании прекратить любое сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере. Отказаться от покупки российских энергоресурсов и запретить поставки туда комплектующих и технологий. Это касается как газа, угля и электроэнергии, так и производства двигателей, турбин, шахтного и другого энергетического оборудования. Не может страна, которая целенаправленно сбрасывает бомбы на приюты с детьми, пользоваться техническими и интеллектуальными достижениями цивилизованного мира", - говорится в обращении, опубликованном на сайте ДТЭК.

Украинские компании отметили, что несмотря на требование Международного суда ООН прекратить войну и истребление мирного населения, Россия продолжает бомбардировать города и устраивать гуманитарную катастрофу. Поэтому единственный способ остановить эту войну - лишить страну-агрессора средств на ее продолжение.

"Каждый доллар, уплаченный России, приводит к новым жертвам и разрушениям. От имени сотен тысяч работников топливно-энергетического комплекса призываем вас прекратить поддерживать российскую экономику, пока эта страна не остановит варварскую войну против Украины", - говорится в обращении.