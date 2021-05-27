Глава МИД Украины обсудил с конгрессменом США Фитцпатриком противодействие строительству "Северного потока-2" и подготовку саммита НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что только сильная позиция Соединенных Штатов Америки может остановить достройку «Северного потока-2».

Об этом глава МИД сказал вчера во время телефонного разговора с конгрессменом США, сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Брайаном Фитцпатриком.

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Стороны обсудили строительство газопровода «Северный поток-2». Кулеба поблагодарил Фитцпатрика за его решительную позицию по активизации усилий относительно укрепления энергетической безопасности путем полного санкционирования строительства этого проекта.

«Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку газопровода», - подчеркнул Кулеба.

Отдельной темой разговора стала подготовка к саммиту глав государств - членов НАТО.

По словам конгрессмена США, учитывая продолжение агрессивных действий России, Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время саммита Альянса во взаимоприемлемом для сторон формате.

Собеседники уделили особое внимание шагам для развития стратегического партнерства Украины и США, в частности, в сферах безопасности и обороны.

Они также обсудили поддержку внутренних трансформаций в нашей стране для продвижения ее европейской и евроатлантической интеграции.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

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Автор: Тамара Отовская