Рябцев говорит, что обстрел подобного объекта более опасен, чем ведение огня по АЭС.

Недавний обстрел российскими террористами исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове представляет намного большую опасность, чем попадание снаряда в атомные блоки Запорожской АЭС.

Такое мнение высказал директор специальных проектов Научно-технического центра (НТЦ) "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии сайту UBR.ua.

"Меня очень беспокоит ситуация вокруг Харьковского физтеха, где установка быстрых нейтронов, и там непосредственно уже зафиксировано попадание артиллерийских снарядов на территорию этого объекта, есть частичное разрушение", – сказал эксперт.

По его словам, если ЗАЭС имеет необходимую защиту даже на случай артиллерийского обстрела, то исследовательская установка имеет намного менее серьезную защиту. При этом возможный взрыв в Харькове может привести к аварии, которая не уступит по своим масштабам аварии на АЭС, и даже может задеть территорию Российской Федерации.

"В 30 км находится Белгород, и кто его знает, что, как и что там на самом деле. Там 37 твэлов и точно такая же активная зона. Кто его знает, как оно себя поведет, если туда что-то упадет посерьезнее, чем снаряды "Града", – добавил Рябцев.

Как сообщал УНИАН, вечером 10 марта российские военные осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов", расположенной на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" в Харькове.

"Источник нейтронов" предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии и для производства медицинских радиоизотопов.

Ранее, 6 марта, установка уже подвергалась бомбардировке.