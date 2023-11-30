Чтобы получить дополнительные лампы пенсионерам надо прийти на почту с некоторыми документами.

С 5 декабря во всех сельских отделениях Укрпочты, кроме Киевщины, для пенсионеров начнется дополнительный обмен LED-ламп. В Киевской области эта часть проекта стартует чуть позже — 12 декабря.

"Чтобы получить еще по 5 энергосберегающих ламп пенсионерам нужно просто посетить отделение с паспортом, РНОКПП, пенсионным удостоверением и активным номером телефона. Старые лампы, которые раньше нужно было предоставлять сразу при обмене, они смогут принести в отделение Укрпочты в течение месяца с момента получения пяти новых", - сообщается на Facebook-странице "Укрпочты".

По данным предприятия, сейчас доступны для обмена на всей территории Украины около 18 млн энергосберегающих ламп. Программа будет действовать, пока светодиоды будут в наличии на каждом отдельном отделении.

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Обращается внимание, что также в разгаре обмен для юридических лиц: медицинских учреждений, школ, детских садов, поликлиник и СББ. Они могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление в приложении "Дія".

"По предварительным оценкам, экономический эффект от обмена еще 18 млн светодиодных ламп позволит суммарно экономить одновременно до 1000 МВт, что равно работе блока атомной электростанции", - отмечается в сообщении.

Проект реализуется при поддержке Министерство экономики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и European Union in Ukraine.

Обмен ламп в Украине - что известно

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 миллионов LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

16 января пилотный этап проекта по обмену ламп накаливания на энергоэффективные стартовал в шести регионах Украины. Впоследствии был распространен по всей подконтрольной правительству территории Украины. Желающие осуществить обмен должны были подать заявку через "Дію", а затем получить пять новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты".

Для проекта Еврокомиссия закупает для Украины 30 миллионов светодиодных ламп, Франция заявила, что добавляет еще 5 миллионов.

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