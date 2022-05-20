Это в два раза больше, чем в 2021-м. Причиной столь большой суммы стало повышение цен на энергоносители.

В 2022 году Россия получит $100 миллиардов дохода от продажи российского газа в Европу. Это в два раза больше, чем в 2021-м. Причиной столь большой суммы стало повышение цен на энергетическую продукцию.

Такими данными поделилась французская газета Les Echos со ссылкой на прогноз аналитиков финансового конгломерата Citigroup.

Согласно заявлению экспертов, в прошлом году стоимость топлива "была уже высокой". А теперь она выросла еще сильнее, из-за чего Россия получит столь ощутимый доход от реализации газа.

Ежедневно 27 стран Евросоюза в совокупности платят РФ $200 миллионов за газ. Такими данными поделилась Les Echos со ссылкой на расчеты профессора парижского Института политических исследований Тьерри Броса. И это, "несмотря на санкции, громкие заявления и обещания ввести [нефтяное] эмбарго", — заявили французские журналисты.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Руководство ЕС ответило, что не будет выполнять это требование.

Однако сейчас, по данным Bloomberg, ЕС готов предложить своим импортерам газа решение в обход санкций для расчетов за газ из РФ в рублях. В конце апреля журналисты портала сообщали, что десять европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке". А в первой половине мая это число удвоилось.

Как передают СМИ, по состоянию на 27 апреля четыре покупателя газа из Европы провели оплаты в рублях. Среди них, по словам премьер-министра Италии Марио Драги, есть крупнейший импортер из Германии.

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