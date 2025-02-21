К следующему отопительному сезону Украине необходимо накопить около 13 млрд кубометров газа.

Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи на 40% после российских ракетных ударов по сектору. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на анонимный высокопоставленный источник в отрасли.

Отмечается, что до российских ракетных и дроновых атак Украина добывала около 52 миллионов кубометров газа в день, тогда как зимой потребляла от 110 до 140 миллионов кубометров в день. Дефицит газа покрывался за счет газовых хранилищ.

"Мы могли бы обойтись без импорта в этом отопительном сезоне, но атаки на добычу вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать это сокращение внутренней добычи", - сказал агентству анонимный источник.

Видео дня

Украинский оператор газотранспортной системы сообщил, что страна начала увеличивать импорт газа в начале февраля, и с тех пор объемы импорта выросли почти в 10 раз до более 20 млн кубометров в сутки.

По словам источников агентства, Украина имеет низкие запасы газа в хранилищах, но с запланированным импортом и внутренней добычей газа она сможет пройти отопительный сезон, который обычно начинается в конце октября и заканчивается в апреле, без каких-либо ограничений для промышленности и домохозяйств.

Украине необходимо накопить около 13 млрд кубометров газа для зимнего сезона 2025/26 года. В начале текущего сезона Украина имела 12,9 млрд кубометров газа в хранилищах.

Отопительный сезон в Украине - что известно

В начале отопительного сезона премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что текущий отопительный сезон Украина пройдет на газе собственной добычи. Тогда он отмечал, что страна имела достаточно газа в подземных хранилищах, чтобы обеспечить потребности как бюджетных учреждений, так и бытовых потребителей.

При этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал УНИАН, что предыдущие заявления чиновников о возможности Украины полностью обеспечить себя газом собственной добычи этой зимой, оказались ошибочными. Поэтому Украине сейчас приходится импортировать газ по значительно более высоким ценам.

Вас также могут заинтересовать новости: