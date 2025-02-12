Эксперт объяснил, почему Украина начала покупать газ посреди зимы

Сейчас Украине приходится импортировать газ по значительно более высоким ценам.

Предыдущие заявления чиновников о том, что Украина сможет полностью обеспечить себя газом собственной добычи этой зимой, оказались ошибочными. Поэтому Украине сейчас приходится импортировать газ по значительно более высоким ценам.

Об этом в интервью УНИАН рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Это не получается из-за недостатка газа физически и недостаточной осведомленности людей, которые делали эти заявления, относительно того, как работает газовая система в стране. Почему не был закуплен необходимый дополнительный объем газа, когда прошлым летом он был дешевый - это вопрос к тем, кто принимал это решение. Не покупал. Сейчас приходится покупать в два раза дороже", - пояснил эксперт.

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Отопительный сезон в Украине - главные новости

В ноябре 2024 года, в начале отопительного сезона, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что этот отопительный сезон Украина пройдет на газе собственной добычи. По его словам, страна имела достаточно газа в подземных хранилищах, чтобы обеспечить потребности как бюджетных учреждений, так и бытовых потребителей.

Напомним, что предыдущую зиму наша страна прошла на газе собственной добычи. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов тогда назвал это историческим событием, добавив, что несколько лет назад в возможность этого было сложно поверить.

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