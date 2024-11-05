Готовность громад и областей к зиме является стопроцентной, заявил премьер-министр.

В Украине во всех регионах начался отопительный сезон, за исключением Херсонской области, где сохраняется теплая погода. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

"В Украине во всех регионах стартовал отопительный сезон. Исключением является Херсонщина, где еще сохраняется относительно теплая погода. Готовность общин и областей к зиме является стопроцентной", - отметил Шмыгаль.

По его словам, работают 83% от всех котельных, тепло подается в 70% жилых домов и более 80% школ, больниц и детских садов.

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Шмыгаль также добавил, что ситуация с началом отопительного сезона находится под контролем профильных министерств и ведомств, которые вместе с местными властями понимают свои зоны ответственности.

Отопительный сезон в Украине

4 ноября стало известно, что Пенсионный фонд Украины осуществил перерасчет размеров жилищных субсидий для населения - на отопительный сезон 2024 и 2025 годов. В частности украинцы, которые имеют право на получение субсидии, могут лично подать документы в Пенсионный фонд через сервисные центры, по почте (на адрес территориального органа ПФУ) или онлайн.

В то же время в октябре сообщалось, что часть украинцев может получить 21 000 гривен, если они отапливают жилье дровами, углем или другим видом твердого топлива. Программа будет охватывать примерно 500 тысяч семей.

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