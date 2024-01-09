Самая мощная скважина была запущена в апреле 2023 года.

АО "Укргаздобыча" увеличило добычу товарного газа для страны. Впервые за историю добыча из новыхскважин превысила 1 млрд куб. м в год.

Было введено в эксплуатацию 86 новых скважин, из них 24 – с первоначальным дебитом более 100 тыс. куб. м, что является абсолютным рекордом за последние более чем 20 лет. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что самая мощная скважина запущена в апреле 2023 года, ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

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В госкомпании отметили, что такого результата удалось достичь за счет применения новых технических возможностей на старых истощенных месторождениях. Также активного осваивали новые месторождения, модернизировали инфраструктуру и т. д.

Добыча и хранение газа в Украине

Накануне зимы Украина запустила две мощные газовые скважины, которые вместе дают почти 500 тысяч кубометров газа в сутки. Одна из скважин – разведочная, размещенная на недавно открытом месторождении. Другая –эксплуатационная, на месторождении, которому более 50 лет.

Ранее УНИАН писал, что Украина спасла ЕС европейские компании ускорили отбор природного газа из Украины в зимние месяцы, уменьшая вероятность того, что континент пострадает от очередного энергетического кризиса, в частности роста цен на газ.

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