Показатель добычи скважины достиг высокого показателя - 150 тыс. куб. м.

Государственная компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз" завершила бурение новой разведочной скважины глубиной 6 тысяч 600 м, которая стала самой глубокой в истории компании.

Как сообщает пресс-служба компании, дебит (показатель добычи) скважины достиг высокого показателя - 150 тыс. куб. м. Отмечается, что месторождение, на котором пробурили скважину-рекордсменку, открыли лишь в 2019 году. Поэтому задачей новой скважины была доразведка углеводородных залежей и уточнение геологического строения месторождения. Выполненные промышленные геофизические исследования позволили прирастить более 100 млн куб. м добывающих запасов углеводородов.

"Наши буровики еще раз доказали свое мастерство в бурении на глубокие продуктивные горизонты. В результате – дополнительная добыча и новые перспективы для дальнейшей разработки месторождения", – цитирует пресс-служба врио генерального директора "Укргаздобычи" Олега Толмачева.

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Добыча газа во время войны

Осенью 2022 года "Укргаздобыча" возобновила работу инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины, что дало возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки. Сообщалось, что после разминирования газовщики проводят ремонтные работы и запускают в эксплуатацию газовые скважины.

В апреле 2023 года государственная компания "Укргаздобыча" запустила сразу две скважины совокупно добавив более 300 тыс. куб. м газа к суточной добыче компании.

В начале июля 2023 года "Укргаздобыча" запустила в работу три высокопроизводительные скважины с суммарным дебитом 425 тыс. куб. м газа в сутки. Две из них - новые, третья получила новую жизнь после капитального ремонта.

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