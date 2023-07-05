Две скважины новые, а третья получила новую жизнь после капитального ремонта.

"Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", запустила в работу три высокопроизводительные скважины с суммарным дебетом 425 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщает пресс-служба компании, две из них - новые, третья получила новую жизнь после капитального ремонта. В компании не уточнили, где именно проводились работы, но по данным УНИАН – это месторождения на востоке страны.

"Даже несмотря на войну добыча газа активно продолжается. Две новые скважины "Укргаздобыча" пробурила на старом месторождении. Это очень хороший результат, который стал возможным благодаря глубокому анализу разработки и использованию построенной 3D-модели", - цитирует пресс-служба главу компании Алексея Чернышова.

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По его словам, современные подходы дали возможность суммарно запустить на месторождении 10 новых скважин, суточная добыча которых превысила 3 млн куб. об.

Еще одна скважина, на которой провели капитальный ремонт, работает на месторождении с почти 30-летней историей. До выполнения ремонтных работ добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на горизонт скважина увеличила добычу в десятки раз.

Ситуация с добычей газа во время войны

С первых дней полномасштабного военного вторжения часть объектов компании оказались на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Значительное количество скважин, инфраструктурных объектов и оборудования было повреждено, разрушено или же их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить.

28 октября 2022 года "Укргаздобыча" возобновила работу инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины, что дало возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки. Сообщалось, что после разминирования газовщики проводят ремонтные работы и запускают в эксплуатацию газовые скважины.

14 марта 2023 года стало известно о том, что компания пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной почти 6 тыс. метров, которая дает 340 тыс. куб. м природного газа в сутки.

В апреле 2023 года государственная компания "Укргаздобыча" запустила сразу две скважины совокупно прибавив более 300 тыс. куб. м газа к суточной добыче компании.

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