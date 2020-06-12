"Нафтогаз" начал эксплуатацию сверхглубокой скважины на Харьковщине

Суточный дебит скважины составляет 260 тысяч кубометров природного газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ввела в эксплуатацию сверхглубокую(6000 метров) скважину № 208 на Березовском месторождении в Харьковской области.

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Об этом сообщается на сайте госкомпании "Укргазвыдобування", которая входит в группу "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, это уже вторая разведочная скважина на месторождении, которая показала высокий результат и обеспечила увеличение разведанных запасов. Ее суточный дебит составляет 260 тысяч кубометров природного газа.

Отмечается, что прирост разведанных запасов по результатам бурения указанной скважины – более 350 миллионов кубометров газа. Работы выполняла буровая бригада "Укрбургаза", который входит в дивизион "Техническое обеспечение".

Результаты бурения двух разведочных скважин позволят проектировать дальнейшие работы по доразведке Березовского месторождения.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине за 2019 год сократилась по сравнению с 2018 годом на 1% - до 20,66 миллиарда кубометров.

В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Украины "Укргазвыдобування" в прошлом году сократилась на 3,4% и составила 14,9 миллиарда кубометров.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" в 2019 году добыла 1,16 миллиарда кубометров газа (+7%), а другие компании – 4,6 миллиарда кубометров (+5%).

В 2019 году Украина сократила потребление газа на 7% - до 26,4 миллиарда кубометров по сравнению с потреблением за 2018 год.

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