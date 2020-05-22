Промпроизводство в Украине рекордно упало - минус 16,2%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в апреле упало на 12,8% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с учетом корректировки – на 6%.

Спад промышленного производства в Украине в апреле 2020 года в годовом выражении – к апрелю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 16,2% после падения на 7,7% в марте.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в апреле в годовом выражении упало на 16,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в апреле упало на 12,8% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с учетом корректировки – на 6%.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в апреле в перерабатывающей промышленности – 20,3%. В добывающей промышленности падение составило 11,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

Что касается производства в разрезе основных промышленных групп, то наибольшее падение зарегистрировано по потребительским товарам длительного использования и по инвестиционным товарам – соответственно 40,4% и 34,3%. По товарам промежуточного потребления производство упало на 22,1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году. Спад промышленного производства в Украине в марте 2020 года в годовом выражении – к марту 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,7% после падения на 1,5% в феврале.

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