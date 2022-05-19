Главная проблема не в цене, а в логистических сложностях доставки топлива в Украину.

Правительство отменило госрегулирование цен на топливо, однако дефицит может продолжаться, поскольку не решены проблемы с логистикой.

Об этом пишет Forbes. Так, позиция по отмене лимитов у крупнейших игроков не совпадает.

Дополнительные 10-15 грн к действующей цене не решат вопрос наличия топлива на АЗС, говорит аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко.

Главная проблема, по словам вице-президента ОККО Юрия Кучабского, не в цене, а в логистических сложностях доставки топлива в Украину. "Дефицит будет, пока не будут выработаны дополнительные маршруты поставки, не будут построены нефтебазы вдоль границы с ЕС", – соглашается маркетинг-директор сети автозаправок "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

В марте – апреле 2022 года суточный объем ввоза топлива из ЕС вырос втрое-до 12 000 т в сутки, по данным Минэкономики. Импорт продолжает расти и дальше. "Мы имеем договоренности, что на 30% будет увеличен объем поставок из Румынии и в 3-4 раза – из Польши", – говорит Кучабский.

Дополнительные объемы, по его данным, идут через Словакию и Венгрию. "Если поставки по этим направлениям сработают хорошо, то мы разрулим ситуацию до конца мая", – говорит он.

Если же нет, то отмена госрегулирования может привести к росту цен, а дефицит останется.

Правительство прогнозирует существенный рост спроса в ЕС из-за возможного эмбарго на российские энергоресурсы со стороны Евросоюза, что может уменьшить объем доступного ресурса для Украины на этом рынке. Собеседник из крупной компании говорит, что европейские игроки уже готовятся к эмбарго и делают запасы горючего.

Отмена госрегулирования может решить еще один важный вопрос – сбить ажиотажный спрос за счет высоких цен, говорит Кучабский. Компании надеются, что рост цены топлива сможет уменьшить спрос и это даст время наладить поставки.

Сиренко сомневается, что спрос упадет. По его прогнозу, дефицит может продлиться до конца года, когда закончится уборочная кампания. Аграрии ее начинают со второй половины лета. "Удовлетворить на 100% спрос пока невозможно, разве что разблокируют снабжение морем", – говорит он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.

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