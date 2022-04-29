Правительство рекомендовало местным властям не повышать коммунальные тарифы.

Кабинет министров во время сегодняшнего заседания принял решение о фиксации цены на газ для населения и предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства, на уровне не выше 8 грн за куб. м.

Это решение во время вступительного слова на заседании правительства анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем решение, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения - до 8 грн за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, которые выполняют жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", - сказал он.

Премьер не уточнил, какое время будет действовать это ограничение цены на голубое топливо.

Также глава правительства добавил, что Кабмин отдельным сегодняшним решением рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения не повышать тарифы на коммунальные услуги.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность осуществлять ремонты и платить заработные платы работникам", - сказал он.

При этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале написал, что таким образом Кабмин возложил на НАК "Нефтегаз Украины" специальные обязанности. Он отметил, что соответствующее решение будет действовать с 1 мая 2022 года до 30 сентября 2022 года.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина из-за падения потребления газа может обеспечивать свои потребности исключительно собственной добычей и в ближайшие годы станет даже экспортером голубого топлива.

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