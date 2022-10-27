В 10 общинах это сделать невозможно из-за боевых действий.

На Донетчине газоснабжение полностью восстановят в 15 территориальных общинах.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Идет на Донетчине полным ходом подготовка к отопительному сезону. Газоснабжение будет полностью восстановлено в 15 территориальных общинах. В 10 будет частично - это пункты обогрева и объекты социальной направленности", - сказал Кириленко

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Глава Донецкой ОВА отметил, что в этих 10 территориальных общинах из-за боевых действий невозможно восстановить газоснабжение.

"Не возможно восстановить, в связи с тем, что это зона проведения боевых действий и только что деокуповані территории. Там дополнительно развернуты пункты обогрева, приняты меры и определены уже пункты стационарного обогрева, которые будут развернуты на деоккупированных территориях Святогорской и Лиманской общины. Там уже осуществлено распределение субвенции, которая предоставлена непосредственно от правительства для закупки дров для территориальных общин военных администраций",- сказал Кириленко

Он добавил, что в Донецкой области, в рамках комплексной подготовки к осенне-зимнему периоду, частично разрушенные дома пытаются законсервировать металлопрофилем и пленкой, чтобы защитить их от влаги.

"Продолжается консервация домов, тех которые относительно уцелели и которые возможно восстановить. И учреждений коммунальной сферы, которые частично будут использовать под пункты обогрева, и те, которые мы сможем сохранить законсервировав для дальнейшего восстановления. Консервируются пленкой, металлопрофилем для того, чтобы защитить крышу и соответственно сами дома", - пояснил Кириленко. Дома, которые были разрушены и где уже проведены соответствующие обследования, нет смысла консервировать, потому что их не возможно восстановить. Там потребуется строить новые", - пояснил Кириленко.

Он подытожил "главное, чтобы люди были накормлены и согреты, те которые остаются на территории Донецкой области, как непосредственно на подконтрольной части, так и на новодеокупованих территориях", - отметил председатель Донецкой ОВА.

Эвакуация из Донетчины: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 июля Кабинет министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины.

Государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Планировалось эвакуировать 200-220 тыс. жителей, среди них 50 тыс. детей.

7 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что с территории Донецкой области было вывезено более 22 тысяч человек, из них – 3 тысячи 531 ребенок.

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