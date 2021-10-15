Секретарь СНБО заявил, что сегодняшняя ситуация с запасами газа похожа на ту, в которой Украина была в 2014-2017 годах.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность импорта электрической энергии из Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО.

В частности, у него спросили, рассматривает ли СНБО сценарий, что Украине придется импортировать электроэнергию из Беларуси.

"То, что касается раздувания ситуации именно кризиса, - я могу сказать, что мы на сегодняшний день... о наличии газа, находимся в ситуации, которая у нас была и в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. У нас больше газа было только в 2020 году в хранилищах на начало сезона. У нас сегодня есть 18,7 млрд кубов газа в наших хранилищах, поэтому я, пока что, скажу так, никаких бы действий не предпринимал", - заявил Данилов.

При этом он отметил, что, учитывая остроту вопроса, оно будет предметом рассмотрения на ближайших заседаниях СНБО "в случае возникновения каких-то форс-мажоров".

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Как сообщал УНИАН, ранее эксперты отмечали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Справка УНИАН. Около 60% угля Украина импортирует из России. Из США импортируется около 20%, из Казахстана - 12%.

Автор: Виталий Саенко