По словам секретаря СНБО, в случае необходимости срочно будет проведено заседание для принятия соответствующего решения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил, когда СНБО может принять решение о государственном регулировании цен на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге по результатам заседания СНБО у него спросили, обсуждался ли вопрос государственного регулирования цен на газ для коммерческих добытчиков.

"В случае необходимости будут приняты соответствующие решения. Вопрос на контроле. Мы этот вопрос контролируем. На сегодняшний день вопрос с углем. Будем смотреть. В случае необходимости Совет по нацбезопасности и обороне срочно будет собираться и принимать соответствующие решения. Рычаги для этого в законодательстве у нас все есть", - сказал Данилов.

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6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

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Автор: Виталий Саенко