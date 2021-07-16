По его словам, ситуация под контролем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев не беспокоиться из-за того, что из-за нехватки топлива в энергосистеме сегодня не работают 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО.

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что из-за высоких температур воздуха Украина сегодня потребляет электроэнергию на том же уровне, что и зимой, "когда было минус 20". Однако, по его словам, ситуация является контролируемой.

"Мы на сегодняшний день держим эту ситуацию под контролем. У нас вчера было большое совещание в "Укрэнерго", мы рассматривали вопрос, как готовиться к зимнему периоду и как сделать, чтобы у нас ни в коем случае никаких отключений летом не было. Этот вопрос находится под контролем", - сказал Данилов.

"У вас свет дома есть? На всех предприятиях свет есть? Не беспокойтесь, все будет хорошо", - добавил он.

На уточняющий вопрос СМИ, будет ли покупать Украина уголь у Беларуси, Данилов ответил следующим образом: "Что значит "уголь из Беларуси"? В Беларуси есть шахты? Что вы так беспокоитесь, где мы будем покупать уголь? Ну, у Беларуси купим, купим у другой страны. Не волнуйтесь. Все должно быть хорошо. Такой у нас девиз".

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Массовая остановка тепловых энергоблоков в Украине - что известно

По состоянию на вечер 16 июля из-за нехватки топлива в энергосистеме не работают 14 энергоблоков на ТЭЦ и ТЭС, а по причине вывода в аварийный ремонт не работают еще 9 энергоблоков тепловых станций. В работе остаются 35 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала крупнейших в Украине производителей тепловой энергии на 6 млн грн из-за низких запасов угля в зимний период 2020-2021 годов, что привело к возникновению кризисной ситуации на рынке электроэнергии.

По состоянию на 16 июля общие запасы угля всех марок на складах ТЭС и ТЭЦ составили 1,1 млн тонн, что меньше планового показателя.

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Автор: Дмитрий Шварц