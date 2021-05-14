Компания намерена полностью загрузить систему трубопровода для стабилизации ситуации на рынке.

Крупная трубопроводная компания США Colonial Pipeline возобновила работу своих магистралей.

Читайте такжеКрупнейший газопровод в США атаковали российские хакеры - БайденОб этом говорится в сообщении компании в Twitter. «Colonial Pipeline теперь может сообщить, что перезапустила всю трубопроводную систему и что доставка продуктов началась на все обслуживаемые нами рынки», - отмечается в сообщении.

Вся система поставок будет приведена в норму через несколько дней. Компания намерена полностью загрузить систему трубопровода для стабилизации ситуации на рынке, передает kommersant.

Оператор Colonial Pipeline

Colonial Pipeline обеспечивает примерно 45% поставок бензина и дизельного топлива на Восточное побережье США с НПЗ, расположенных в Мексиканском заливе. Поставки были прекращены 7 мая из-за хакерской атаки. Ограничение работы трубопровода привело к росту цен на бензин, а также вызвало перебои с поставками топлива по всей стране.

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Автор: Ирина Погорелая