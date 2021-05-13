После почти недельного простоя на полную мощность трубопровод заработает к концу недели.

Оператор крупного нефтепродуктопровода в США Colonial Pipeline восстанавливает работу в штатном режиме после кибератаки.

Читайте такжеВ США объявили ЧП из-за кибератаки на один из крупнейших трубопроводовПосле почти недельного простоя на полную мощность трубопровод заработает к концу недели.

«После перезапуска трубопровода потребуется несколько дней на то, чтобы система поставок вернулась в норму», - говорится в заявлении компании. Оператор предупредил, что некоторые рынки на старте перезапуска будут испытывать перебои, передает kommersant.

Оператор Colonial Pipeline

Colonial Pipeline обеспечивает примерно 45% поставок бензина и дизельного топлива на восточное побережье США с НПЗ, расположенных в Мексиканском заливе. Поставки были прекращены 7 мая из-за хакерской атаки. Ограничение работы трубопровода привело к росту цен на бензин, а также вызвало перебои с поставками топлива по всей стране.

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Автор: Ирина Погорелая