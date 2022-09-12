Риск того, что Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру и на теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, существует, считает Харченко.

Украинцы должны подумать о запасном варианте эвакуации на случай, если в их многоквартирных домах зимой исчезнет электроснабжение. Это может произойти из-за вражеских обстрелов.

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время информационного телемарафона.

"Риск того, что Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру и на теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, есть", - сказал он.

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Харченко посоветовал: если у жителей частного дома есть возможность наладить автономное отопление и автономное энергообеспечение, то нужно это сделать.

"Поставьте резервный генератор. Если у вас газовое отопление, я уверен, что газом вы будете обеспечены, но все равно нужно будет электричество, чтобы работал газовый котел или другой. Позаботьтесь о том, чтобы у вас все было в рабочем состоянии: проверьте состояние отопительных сетей", - сказал он.

Харченко считает, если зимой в многоквартирном доме не будет электроснабжения, теплоснабжения и канализации, то людям будет нужно эвакуироваться.

"Если вы живете в многоквартирном доме, то, к сожалению, должен констатировать тот факт, что если в городе отсутствует энергообеспечения, не работает канализация, не работает электричество отключилось газоснабжение из-за обесточивания региона, то в этой ситуации придется искать пути эвакуации", - считает эксперт.

Жить во время зимы в условиях низких температур без энергообеспечения, без канализации, газо- и водоснабжения невозможно, добавил он.

"Если вы видите, что ваш населенный пункт, особенно вблизи боевых действий, не будет обеспечен отоплением и электричеством, думайте над резервным вариантом, думайте, куда эвакуироваться", - сказал Харченко.

Как сообщал УНИАН, вечером 11 сентября после атаки РФ была полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую.

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