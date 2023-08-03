По словам эксперта, кроме налогов рост цен на топливо толкает и увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Цены на топливо в сетях АЗС в течение августа увеличатся еще на 10%, до 55 гривень на бензин и до 53-54 гривень за дизельное топливо.

Об этом сказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона. "Поскольку мы покупаем импортное топливо, мы начали покупать его дороже. Если учесть повышение на мировом рынке, то получится еще где-то до 5 грн на литре", - сказал он.

По словам эксперта, кроме налогов рост цен на топливо толкает и увеличение мировой стоимости на нефть и нефтепродукты. В течение последнего месяца цена нефти выросла с 75 до 85 долларов за баррель.

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"То есть у нас был хвост налогового потенциала для роста, а появился еще дополнительный фактор в виде мировых цен и это говорит о том, что август будет напряженным. Я думаю, что вопрос 55 грн за литр бензина и 53-54 грн за дизельное топливо это уже решено. Это вопрос недели-десяти дней", - пояснил Куюн.

По мнению эксперта, что касается сжиженного газа, то в отличие от бензина и дизеля, акциз на него не повысился, только НДС повлиял на газ. Поэтому, учитывающему мировой рост спроса на сжиженный газ, еще есть потенциал роста на 2-3 гривны за литр в ближайшее время.

Цены на топливо в Украине

За первые дни августа большие сети заправок, в частности, ОККО и WOG повысили цены все виды топлива на 2 гривни за литр.

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что цены на бензин могут вырасти на 1-2 гривни в течение августа, но это произойдет не за одну неделю.

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

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