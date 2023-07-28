Цены подняли заправки в эконом- и среднем сегментах.

Розничные сети АЗС, работающих в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 28 июля повысили стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 0,3-1,4 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сети заправок ANP, Avias, повысили цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 48 грн/л, А - 95+ - до 48,50 грн/л, бензин А - 92 - до 47 грн/л, дизельное топливо - до 48 грн/л.

На станциях сети UPG бензин "А-95" подорожал на 50 коп/л, до 49 грн/л, дизтопливо - на 90 коп/л, до 46,90 грн/л. на KLO стандартная "пятерка" и ГП прибавили 50 коп/л. "Авантаж", которая работает в самом низком ценовом диапазоне, подняла цены на 40-60 коп/л.

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"AMIC", Neftek, "БРСМ", Ovis, U.GO, "Олас" и другие также подняли цены в пределах 0,25-1,4 грн/л.

Цены на топливо в Украине - прогноз

Как сообщал УНИАН, основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что уже этой осенью стоит ожидать, что цены на топливо в Украине вырастут до 60 гривень за литр из-за постепенного увеличения мировых цен на нефть.

По его мнению, в течение августа ее цена нефти достигнет 90 долларов за баррель, что отразится на цене горючего на наших АЗС.