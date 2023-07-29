Цены на бензин могут вырасти на 1-2 гривни в течение августа, но это произойдет не за одну неделю.
"Я не думаю, что до конца августа мы с вами увидим очень высокую динамику в плане цен на бензин. Я прогнозировал бы, что 1-2 грн может добавить, но не в течение недели, в течение всего месяца может быть это добавление. Почему? Потому что ты производишь эту нефть, и есть запасы нефти, она перерабатывается, потом завозится, то есть там не идет динамика "завтра цена должна быть изменена", - сказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.
Он отметил, что в предыдущем году цены на бензин были даже на более низком уровне, но тогда цена на мировых рынках превышала даже 120 долларов за баррель нефти.
"А сейчас она действительно увеличивается в цене, но все еще находится на грани до 85 долларов за баррель", - добавил Устенко.
Важные новости о стоимости бензина в Украине - сегодня это стоит знать
Как сообщал УНИАН, по прогнозу основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Леушкина, уже этой осенью стоит ожидать, что цены на топливо в Украине вырастут до 60 гривень за литр из-за постепенного увеличения мировых цен на нефть.
По его словам, из-за сокращения добычи сырой нефти Саудовской Аравией цены на нее полетели вверх. В течение августа ее цена достигнет 90 долларов за баррель, что отразится на цене горючего на наших АЗС.
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 28 июля повысили стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 0,3-1,4 грн/л.