Бензин добавил в стоимости 2-3 грн, а дизельное топливо 3-5 гривень за литр.

В период с 30 июня по 7 июля после возврата довоенных налогов топливо подорожало в среднем на 2-5 грн за литр.

Как свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", за неделю средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 3 грн/л и составила 47,89 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,77 грн/л - до 49,96 грн/л, а дизельное топливо – на 3,44 грн/л, до 46,84 грн/л.

В частности на ОККО и WOG бензины марки А-95 и А-95-Премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях прибавило 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

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На станциях "Укрнафты" бензины и ДТ подорожали на 4,91 грн/л: бензин А-95 – до 45,90 грн/л, бензин А-95+ – до 47,90 грн/л, дизтопливо – до 44,90 грн/л. SOCAR поднял стоимость обычной "пятерки" и дизтоплива на 4 грн/л, А-95+ - на 5 грн/л.

UPG подняла цены на все виды топлива на 4,1 - 5 грн/л, KLO - на 2,8-4,9 грн/л.

При этом, с 30 июня по 7 июля, автогаз в среднем по стране подорожал на 1,43 грн/л – до 23,36 грн/л.

На станциях SOCAR, ОККО и WOG автогаз прибавил 2,12 грн/л, 1,80 грн/л и 1,84 грн/л – до 24,61 грн/л, 24,49 грн/л и 24,46 грн/л соответственно.

На АЗК KLO автогаз подорожал на 1,50 грн/л – до 23,44 грн/л, в сетях UGO и UPG - на 1,19 грн/л и 1,54 грн/л, до 22,79 грн/л и 23,70 грн/л соответственно.

Цены на бензин - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что цены на топливо в Украине после возвращения довоенного налогообложения в июле увеличатся в среднем на 5 грн за литр. Он считает, что таким образом сети АЗС начнут платить в бюджет больше налогов, а значит украинская армия получит финансовую поддержку.

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года платился на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

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