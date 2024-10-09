Отмечается, что нефтянной рынок реагирует на геополитические изменения.

Цены на нефть выросли в среду, 9 октября, потому что события на Ближнем Востоке вышли на первый план на фоне осторожных ожиданий спроса и в преддверии заседания правительства по бюджетно-налоговой политике Китая.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 45 центов, или 0,6%, до 77,63 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 33 цента до 73,90 доллара за баррель.

Цены упали более чем на 4% за предыдущую сессию на фоне возможного прекращения огня между Хезболлой и Израилем, но рынки по-прежнему опасаются возможной атаки Израиля на нефтяную инфраструктуру Ирана.

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Также поддержку ценам окажет министерство финансов Китая, которое подробно изложит планы по стимулированию экономики.

Что касается спроса, то данные показали, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 11 миллионов баррелей, что намного больше, чем ожидалось. Однако запасы топлива снизились.

Слабый спрос поддерживает озвученные перспективы. Американское агентство EIA понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 20 000 баррелей в сутки из-за ослабления промышленного производства и роста обрабатывающей промышленности в США и Китае.

Цены на нефть - последние новости

4 октября стало известно, что рост напряженности на Ближнем Востоке создал для мировой экономики новые вызовы. Так, главным следствием эскалации стал рост цен на нефть.

7 октября цены на нефть в мире упали после самого стремительного недельного рост за более чем год, из-за беспокойства относительно избыточного предложения.

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