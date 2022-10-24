Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась в настоящее время на 0,6 долл.

Цены на нефть в понедельник, 24 октября, падают, несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 8:15 по киевскому времени в понедельник составляет 92,87 за долл./баррель, что на 0,63 долл. (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,12 долл. (1,2%), до 93,5 за долл./баррель.

Видео дня

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась в настоящее время на 0,6 долл. (0,71%), до 84,45 долл./баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на долл. 0,54 (0,6%), до 85,05 долл./баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2%, WTI – на 0,5%.

Давление на рынок продолжает оказывать укрепление доллара, а также опасения по поводу спада в мировой экономике в результате быстрого усиления денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Эмбарго на российскую нефть:

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти. По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: